Мир 07 сентября 2023, 19:42 Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой Зампостпреда США при ООН Вуд: ситуация на Украине не становится лучше unsplash.com

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Ситуация на Украине плохая и за последнее время не стала лучше, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. Его слова привел ТАСС.

Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российскую сторону, чтобы она прекратила специальную операцию, подчеркнул Вуд. Таким образом он ответил на вопрос об ожиданиях США от заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по Украине.

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«Ситуация на Украине плохая», — заявил зампостпреда Соединенных Штатов.

По данным Минобороны России, с начала контрнаступления потери Вооруженных сил Украины превысили 66 тысяч человек. ВСУ также лишились 7,6 тысячи единиц вооружения. В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинской армии будет идти в течение гораздо большего числа месяцев.

Западные делегации собираются поднять на заседании Совбеза ООН тему годовщины выборов в новых регионах России. Мероприятие запланировано на 8 сентября.

С инициативой провести заседание выступили США и Албания. В качестве докладчика две страны запросили заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, сообщили «Известия».