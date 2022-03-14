Аналитик Митрахович прокомментировал заморозку зарубежных активов Центробанка

Заморозка зарубежных активов Центробанка РФ это «дефолт со стороны Запада по отношению к России». Таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«По сути дела, это дефолт со стороны Запада по отношению к России. В этих условиях, когда РФ что-то недоплачивает, то дефолт нужно воспринимать иначе, чем раньше. Дефолт — это отказ платить по обязательствам — это важно в обычной экономической жизни, а когда у вас блочат ресурсы ЦБ РФ, то разговор совершенно иной. Что такое дефолт? Это значит, что в страну перестанут приходить инвестиции, но они и так не приходят», — сказал эксперт.