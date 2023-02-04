Мир 04 февраля 2023, 21:30 Заморозку конфликта на Украине назвали реалистичным сценарием Политолог Суслов счел заморозку конфликта на Украине реалистичным сценарием РИА «Новости»

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Реалистичным сценарием развития событий на Украине может стать заморозка конфликта без его урегулирования или перемирия. Об этом замдиректора центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил в ходе международного круглого стола в Ереване. Его слова привело РИА «Новости».

«Более реалистичный сценарий, на мой взгляд, это перемирие на каком-то этапе и переход к конфликту без его урегулирования. <…> Это теоретически позволит обеим сторонам заявить, пускай о не полной, но победе», — сказал он.

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По словам политолога, для российской стороны это будет означать приобретение Донбасса и юга Украины, а также обеспечение безопасности этих территорий.

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Он назвал идеальным вариантом для России нанесение Украине такого поражения, чтобы ей пришлось выполнить требования о демилитаризации, а также обеспечить права русскоязычного населения.

Однако Суслов считает такое развитие событий маловероятным в ближайшем будущем, так как для Запада подобный сценарий обернется поражением с тяжелыми последствиями. Поэтому, чтобы не допустить подобного, западная сторона будет вынуждена «уже начать прямую горячую войну против России, которая неизбежно станет ядерной», резюмировал политолог.

Ранее зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака Украины на Крым может привести к эскалации конфликта и применению Россией любого оружия.