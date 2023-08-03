Мир 03 августа 2023, 08:12 Замначальника генштаба ВС Ирана посетит Россию Посол Джалили сообщил о планах замначальника генштаба ВС Ирана посетить Россию в августе Pxhere

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Визит заместителя начальника генштаба Ирана в Россию планируется на август. Высокопоставленный военный должен принять участие в Московской конференции по безопасности. Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали в комментарии РИА «Новости».

«Иран будет представлен на уровне заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран», — сказал посол. Таким образом он ответил на вопрос о том, примет ли Иран участие в форуме и конференции «Армия-2023».

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Джалали отметил, что сейчас составляется график визита замначальника генштаба Ирана, прорабатывается вопрос о его встречах. Никакой конкретики относительно возможной беседы военного с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу пока нет.

Московская конференция по международной безопасности — это ежегодный форум, который объединяет представителей оборонных ведомств, неправительственных экспертов и международных организаций. Они обсуждают темы глобальной безопасности. Мероприятие в этом году начнется 15 августа.