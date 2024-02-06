Мир 06 февраля 2024, 12:11 Замминистра обороны Великобритании Хиппи: переданные Украине танки обеспечили боевой потенциал и эффективность

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Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что танки Challenger 2, которые передали Украине, простимулировали остальных партнеров ускорить военную помощь стране. Об этом сообщил RT со ссылкой на письменный ответ политика на запрос депутата британского парламента Джона Макдоннелла.

По словам замминистра обороны, английские танки способствовали боевому потенциалу и эффективности ВСУ. Кроме того, вслед за Великобританией международные партнеры передали еще десятки боевых машин.

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Однако военный эксперт Алексей Леонков заявил, что надежды украинской армии на танки Leopard и Abrams не оправдались. Он назвал плачевным результат от их использования.

«Поэтому 14 танков Challenger, 31 танк Abrams и порядка 36 танков Leopard никоим образом не повлияли на ситуацию», — подчеркнул эксперт.

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