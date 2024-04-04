Мир 04 апреля 2024, 12:31 Замминистра иностранных дел Грушко заявил, что вступление России в НАТО изменило бы природу организации

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Если бы в состав НАТО вошли СССР или Россия, природа организации мгновенно бы изменилась. Об этом RT сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Организация стала бы общеевропейской и сохраняла бы инструмент коллективной безопасности в Европе. Грушко вспомнил утверждение западных стран, что Советский Союз «не относится к клубу демократических государств».

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«И если говорить о формальной стороне дела, конечно, Россия, новая Россия, не подавала заявку. Но зондажные разговоры велись», — сказал представитель МИДа.