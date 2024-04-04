Мир 04 апреля 2024, 12:31 Замминистра иностранных дел Грушко: объективных причин для сохранения НАТО в 90-е годы не было

Читать 360tv в

Каких-то объективных причин для сохранения Североатлантического альянса в 90-е годы не было. Для организации никаких угроз нападения не существовало. Таким мнением с RT поделился замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Представитель МИД напомнил о прекращении Варшавского договора, который был «одним из главных предлогов» развития НАТО.

Реклама

Кроме того, Грушко считает, что расширение альянса понадобилось для того, чтобы использовать НАТО как западный инструмент влияния в Европе.