21 января 2023, 23:16
Замминистра инфраструктуры Украины Лозинского задержали за взятку
Мининфраструктуры Украины сообщило о задержании замминистра Лозинского
Детективы национального антикоррупционного бюро Украины провели задержание замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского. Причиной стало хищение денег из бюджета. Об этом сообщило Мининфраструктуры Украины.
«Сегодня стало известно о задержании и. о. министра развития общин и территорий Украины Василя Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Он будет уволен с должности», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
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Уточняется, что распоряжение дал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков. Также в министерстве сообщили, что следствию оказывается полное содействие.
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Правоохранители ведут расследование по двум статьям, одна из них «Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия». Уголовное дело возбудили в сентябре 2022 года.
Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского задержали при получении взятки в размере 400 тысяч долларов.
Украина
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