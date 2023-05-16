Мир 16 мая 2023, 18:18 Замминистра энергетики Украины сообщил, что своих запасов нефти стране хватит максимум на месяц Замминистра энергетики Украины Колесник: без поставок нефти хватит максимум на месяц Pxhere

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Если поставки нефти на Украину прекратятся, то запасов хватит максимум на месяц. Об этом заявил замминистра энергетики страны Николай Колесник. Его процитировали в Telegram-канале министерства.

«В случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и запасов», — сказал он.

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По его словам, эти запасы критически маленькие. В марте «Коммерсант» со ссылкой на агентство Argus и свои источники сообщал, что украинские власти одобрили увеличение стоимости транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Восточную Европу.

Несколько дней назад журналисты The Washington Post рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский планировал нападение на российские территории и собирался подорвать газопровод «Дружба», благодаря которому нефть также поступает в Венгрию. Обозреватели сослались на засекреченные данные Пентагона, которые слили в Сеть.