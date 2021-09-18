Украина должна вступить в коалицию с другими странами и доказать, что «Газпром» после запуска «Северного потока — 2» станет монополистом по поставкам газа в Европу, что противоречит правилам ЕС. Это позволит затормозить ввод в эксплуатацию трубопровода. Об этом говорится в статье заместителя министра энергетики Украины Елены Зеркаль для издания «Европейская правда».

Она отметила, что многие европейские и американские чиновники до сих пор не понимают опасности, которую несет в себе «Северный поток — 2». Решить этот вопрос можно, но для этого необходимо обязать «Газпром» соответствовать требованиям третьего энергетического пакета Евросоюза. Он запрещает, чтобы одна компания владела трубой и поставляла газ.

По словам Зеркаль, это приведет к тому, что в борьбу за поставки газа включатся другие компании. Благодаря этой ситуации Украина сможет сохранить транзит, загрузить газовые хранилища и снизить цены.

«Газопровод [„Северный поток — 2"], хоть и достроен, но еще не запущен. Получение сертификата оператора может затянуться до конца года или весны. Поэтому Украине нужно уже сейчас делать все, чтобы одержать победу», — написала Зеркаль.

Второй выход из ситуации — потребовать от Евросоюза включить Украину в «группу риска» наряду с Германией, Словакией и Польшей. Такой механизм Евросоюз разработал, чтобы не допускать кризисных ситуаций с поставками газа. По мнению Зеркаль, это позволит сохранить пока еще действующий транзит российского топлива через территорию Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне разрушил миф о том, что Германия окажется в зависимости от российского газа. Он отметил, что такого понятия в торговых отношениях не существует. Особенно когда есть заинтересованности обеих сторон.

«Если у Германии есть потребность в российском газе, то у России есть потребность в ценах, которые формируются на рынке, чтобы этот газ продать. Это исключительно рыночные отношения между двумя партнерами», — заявил он.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, которые проходят по дну моря от Ленинградской области до Балтийского побережья Германии.

О завершении работ по укладке труб «Газпром» сообщил на минувшей неделе, 10 сентября. Для запуска работ компания должна получить сертификат от германского регулятора. По оценке министра иностранных дел Сергея Лаврова, эта процедура может занять до четырех месяцев. Поэтому поставка газа в Европу по «Северному потоку — 2» начнется в 2022 году.