Заммэра Белграда оценил отношения с Россией

Заместитель мэра Белграда Горан Весич рассказал об отношениях между Сербией и Москвой. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным портала «ПолитЭксперт», он считает, что отношения между странами благополучные. Также он заявил, что для республики это очень важно.

«Недавно в Белграде прошло заседание смешанного комитета, приезжал вице-премьер российского правительства, а я буду обсуждать российские инвестиции в „БГ-воз“ и в другие проекты, в которых мы заинтересованы», — рассказал Весич.