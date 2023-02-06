Мир 06 февраля 2023, 09:28 Замлавы МИД КНР обвинил США в ухудшении отношений между странами Замглавы МИД КНР Се Фэн: США поставили под угрозу стабилизацию отношений между странами Викимедиа

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Представители США поставили под угрозу процесс стабилизации отношений с Китаем. Такое заявление сделал замглавы МИД КНР Се Фэн. Его процитировало Центральное телевидение Китая.

По словам Се Фэна, причиной стало уничтожение аэростата КНР.

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«Действия США повлияли и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе стабилизации китайско-американских отношений», — сказал он.

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Се Фэн отметил, что это произошло после встречи лидеров двух стран на Бали.

Причина конфликта между Китаем и США — воздушный шар — залетел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января. За последующие семь дней аэростат пересек США по диагонали. К концу полета объект достиг рубежей Южной Каролины.

В это время сотрудники американского правительства выбирали оптимальную реакцию на появление воздушного шара из Китая на территории страны. В итоге 5 февраля аэростат сбили над морем из истребителя F-22. Обломки воздушного шара собирали члены экипажей нескольких кораблей.