Заминированный мотоцикл взорвался в Таиланде. Пострадали 10 человек

Минимум 10 человек пострадали в Таиланде из-за взрыва. Бомбу установили на мотоцикле. Самодельное взрывное устройство сработало, когда рядом ехал пикап с представителем местных властей.

Взрыв прогремел в провинции Сонгкхла, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на полицию. Пикап, в котором ехал помощник главы района Саба Йой Четсадакорн Сичан вместе с тремя добровольцами сил безопасности, силой взрыва отбросило в канаву.

Ранения получили сам помощник главы района, сопровождавшие его добровольцы, три студента и еще три случайных прохожих.

После взрыва из засады выскочили нападавшие, которые начали стрелять по раненым. Добровольцы сил безопасности открыли по ним ответный огонь, после чего злоумышленники скрылись.

В полиции полагают, что произошедшее — попытка отомстить за ликвидацию пяти предполагаемых повстанцев. Их убили во время столкновений с сотрудниками службы безопасности в провинции Наратхиват в минувшее воскресенье.

Подозреваемые могут входить в группировку, которая причастна к краже оружия у тайских военных в 2004 году. Среди конфискованного оружия правоохранители нашли штурмовые винтовки М16, которые похитили 16 лет назад.

Таиланд назвали одной из самых опасных стран для путешествий. В 2019 году в нем погибли 13 российских туристов, пострадали 14 человек.