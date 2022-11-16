Мир 16 ноября 2022, 00:01 Заминированный автомобиль взорвался в Стамбуле — СМИ

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Очевидцы сообщают о мощном взрыве в Стамбуле. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль в районе Фатих. Об этом сообщил портал Mynet.

На появившихся в сети кадрах видно, что пламенем охвачено три машины. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

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По последним данным, пожарные потушили горящие автомобили.

Это второе подобное происшествие в Стамбуле за последние дни. 13 ноября взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в самом центре города. ЧП признали терактом. По последним данным, погибли шесть человек, 81 ранен.

По этому делу турецкие полицейские задержали гражданку Сирии Ахлам Альбашир. По информации газеты Yeni Safak, ее обучали американские инструкторы. Она училась в разведшколе курдов под руководством США. На первом допросе девушка призналась в связях с сирийским подразделением Рабочей партии Курдистана. Приказ о нападении отдал один из приближенных ее главаря Ферхата Абди Шахина под кодовым именем Мазлум Кобани.

В день теракта сирийка оставила взрывное устройство на условленном месте, села в такси и поехала в район Эсенлер. Маршрут отследили по 1200 записям камер видеонаблюдения.

МВД Турции отказалось принимать соболезнования от американского посольство.