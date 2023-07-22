Мир 22 июля 2023, 11:30 Заминированный автомобиль взорвался у военного КПП в Колумбии Губернатор Араука Родригес: возле военного КПП в Колумбии взорвали заминированную машину РИА «Новости»

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В Колумбии около военной базы в департаменте Араука взорвался заминированный автомобиль. Минимум четверо военных пострадали в результате атаки. Об этом сообщил губернатор региона Уильинтон Родригес. Его обращение привели в блоге столичного правительства в Twitter.

«Автомобиль со взрывчаткой, выехавший из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвался на подъезде к военной базе Наранхитос. В результате два человека, находившихся в машине, погибли», — рассказал Родригес.

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По его словам, медпомощь потребовалась четырем солдатам. Информации о владельце взорванной машины нет.

Местный журнал Semana указал, что на территории, где произошел теракт, орудуют несколько вооруженных группировок. С одной из них колумбийское правительство заключило соглашение о взаимном прекращении огня.

На севере Франции после звонка с предупреждением о возможном теракте эвакуировали посетителей и сотрудников вокзала Лилль. Полиции доложили, что в поезде из Парижа мог находиться злоумышленник.