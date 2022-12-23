Мир 23 декабря 2022, 10:25 Заминированный автомобиль взорвался рядом с клиникой в столице Пакистана Geo TV: четверо полицейских пострадали при взрыве автомобиля в столице Пакистана РИА «Новости»

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Взрыв прогремел рядом со зданием клиники в столице Пакистана. По данным Geo TV, ЧП произошло в районе I-10 Исламабада. Там взорвался заминированный автомобиль.

По предварительной информации, машина взорвалась после того, как ее остановили для проверки несколько полицейских. В результате как минимум четверо правоохранителей получили травмы, уточнил телеканал.

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По данным India TV News, в автомобиле, который оставила полиция, находился террорист-смертник. Он совершил самоподрыв, когда к нему приблизились стражи порядка. Источник канала заявил, что один полицейский погиб, а шесть человек пострадали. Двое из них — гражданские лица. Все получившие травмы сейчас находятся в больнице.

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Телеканал Dawn сообщил, что полиция подтвердила сообщения о взрыве в районе I-10. Все обстоятельства происшествия уточняются.