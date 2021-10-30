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    30 октября 2021, 19:04

    Заминированный автомобиль взорвался рядом с аэропортом на юге Йемена — СМИ

    РИА Новости: заминированный автомобиль взорвался на въезде в аэропорт в Йемене

    Ольга Назаркина

    Мощный взрыв прогремел рядом с международным аэропортом в Адене на юге Йемена. По данным источника РИА «Новости», на въезде в воздушную гавань был взорван заминированный автомобиль.

    По информации собеседника агентства, ЧП произошло в управе Хормаскар на востоке города. Источник уточнил, что в результате взрыва есть погибшие. Пока точное их количество неизвестно.

    В Сети уже появились фото и видео последствий взрыва.

    На опубликованных кадрах видно, что после взрыва вспыхнул сильный пожар. Здания рядом с местом ЧП получили сильные повреждения.