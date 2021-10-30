Мощный взрыв прогремел рядом с международным аэропортом в Адене на юге Йемена. По данным источника РИА «Новости», на въезде в воздушную гавань был взорван заминированный автомобиль.

По информации собеседника агентства, ЧП произошло в управе Хормаскар на востоке города. Источник уточнил, что в результате взрыва есть погибшие. Пока точное их количество неизвестно.

В Сети уже появились фото и видео последствий взрыва.

На опубликованных кадрах видно, что после взрыва вспыхнул сильный пожар. Здания рядом с местом ЧП получили сильные повреждения.