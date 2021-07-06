Несколько беспилотников с бомбами минувшей ночь попытались совершить атаку на посольство США в Ираке. Дроны были уничтожены системами ПВО, обеспечивающими безопасность зданиями дипмиссии.

Об атаке дронов сообщил портал Shafaq News. При этом одни источники издания завили, что беспилотники были сбиты, а другие утверждали, что их не смогли уничтожить, уточнил ТАСС.

По данным Sabereen News, один из дронов нанес удар по военному объекту на территории посольства. Официально эти данные не подтверждены. По информации Al Hadath, попытка ракетного обстрела была выявлена в центре Багдада, где расположены посольства разных стран, в том числе и США.

О возможных ракетных ударах ранее США предупредило иракское шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби». По словам его представителей, это станет ответом на обстрелы самолетами ВВС США позиций ополчения на границе с Сирией в конце июня.

Накануне обстрел был совершен по военной базе Айн-аль-Асад в провинции Анбар. Снаряды упали по периметру объекта. Никто из военнослужащих не пострадал, инфраструктура также не была разрушена.