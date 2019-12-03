Двери офиса украинской оппозиционной партии заминировали гранатой

Кроме подвешенной гранаты, двери облили красной краской.

В офисе отметили, что это уже десятое по счету нападение за три месяца. За неделю — четвертое. Однако до сих пор взрывных устройств не оставляли.

К офису прибыли сотрудники полиции, а также пиротехники. Отмечается, что работу возобновили в обычном режиме.