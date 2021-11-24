Замглавы Россотрудничества Поликанов назвал недопустимым давление на русских в США

Заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов заявил, что давление на русских в США недопустимо. Об этом сообщил телеканал НТВ.

По данным RT, речь идет об организациях, которые продвигают российские литературу и образования. Поликанов считает неправильным давить на них.

«Когда начинаются гонения за якобы какие-то политические вещи, это выглядит очень некрасиво, тем более со стороны США, которые вроде как поборники свобод и демократии», — заключил он.