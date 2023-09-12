Мир 12 сентября 2023, 18:28 Замглавы российского Минздрава не пустили в Данию на совещание ВОЗ Власти Дании не пустили в страну замглавы Минздрава России Олега Салагая РИА «Новости»

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Заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю официально отказали во въезде в Данию. Он планировал участвовать в региональном совещании Всемирной организации здравоохранения, сообщило в Telegram-канале российское диппредставительство в Копенгагене.

«Предполагалось участие в этом мероприятии статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения [Олега] Салагая. Однако в аэропорту Каструп ему отказали во въезде», — пояснили в посольстве.

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Региональное совещание ВОЗ проходит в Копенгагене с 12 по 14 сентября. Как отметили в дипмиссии, датские власти нарушили обязательства «по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран — участниц ВОЗ, в том числе России». Теперь посольство намерено добиваться от властей Дании объяснений и извинений.

Министерство иностранных дел Дании ранее потребовало сократить персонал российской дипмиссии до уровня датского посольства в Москве.