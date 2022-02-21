Замглавы российского МИД отметил эффективное сотрудничество РФ и Турции по Сирии

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов обратил внимание на эффективное развитие сотрудничества военных России и Турции по Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Богданова, диалог и совместная работа РФ и Турции по Сирии ведется. Отмечается, что это происходит не только на политическом уровне, но и на уровне военных обеих стран.

«Знаю, что наше руководство на базе Хмеймим имеет очень продвинутые и эффективные контакты с турецкими военными», — цитирует дипломата RT.