Замглавы ООН рассказала о выросших рисках ядерной войны
К такому выводу пришла заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Интервью с ней опубликовал «Коммерсант».
«Знаменитые часы „Судного дня“ снова вернули на без двух минут полночь», — сказала Накамицу. По словам представителя ООН, о растущем риске ядерной конфронтации упоминают во многих аналитических организациях и эксперты по контролю над вооружениями.
Накамицу подчеркнула, что государства, в том числе и ядерные державы, разучились доверять друг другу. Кроме того, между ними ощущается «нехватка диалога».
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«Похоже на то, что ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога», — заметила замгенсека ООН.
Острая риторика обусловлена и общим ухудшением международных отношений. Складывающуюся ситуацию Накамицу назвала неутешительной. Свою роль в этом сыграл и фактор «быстрого развития науки и новых технологий». Пока точного понимания, как подобное отразится на ядерной сфере, в ООН нет.
«Многие уже начинают говорить о как минимум необходимости лучше понимать, какими могут быть последствия вредоносной деятельности в киберпространстве», — сказала Идзуми Накамицу.
Анализировать нужно и применение оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового и обычного — того вооружения, которое может повлечь за собой стратегические последствия, считает замгенсека ООН.