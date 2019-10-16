Замглавы ООН рассказала о выросших рисках ядерной войны

Риски начала ядерной войны выросли. Причиной этому в ООН видят в нарушении доверия между странами и быстром развитии науки и технологий. Ситуация в мире становится опасной.

К такому выводу пришла заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Интервью с ней опубликовал «Коммерсант».

«Знаменитые часы „Судного дня“ снова вернули на без двух минут полночь», — сказала Накамицу. По словам представителя ООН, о растущем риске ядерной конфронтации упоминают во многих аналитических организациях и эксперты по контролю над вооружениями.

Накамицу подчеркнула, что государства, в том числе и ядерные державы, разучились доверять друг другу. Кроме того, между ними ощущается «нехватка диалога».

США решили эвакуировать ядерное оружие из Турции Подробнее

«Похоже на то, что ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога», — заметила замгенсека ООН.

Острая риторика обусловлена и общим ухудшением международных отношений. Складывающуюся ситуацию Накамицу назвала неутешительной. Свою роль в этом сыграл и фактор «быстрого развития науки и новых технологий». Пока точного понимания, как подобное отразится на ядерной сфере, в ООН нет.

«Многие уже начинают говорить о как минимум необходимости лучше понимать, какими могут быть последствия вредоносной деятельности в киберпространстве», — сказала Идзуми Накамицу.

Анализировать нужно и применение оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового и обычного — того вооружения, которое может повлечь за собой стратегические последствия, считает замгенсека ООН.