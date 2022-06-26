Замглавы офиса Зеленского заявил об отказе Украины от шагов по вступлению в НАТО

Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, поскольку члены североатлантического альянса отвергли ее устремления. Такое заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Чиновник в интервью Financial Times признал, что присоединение Украины к НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Однако Жовква выразил надежду, что североатлантический альянс подтвердит партнерство.

Также он призвал блок признать на саммите в Мадриде центральную роль в европейской безопасности за Украиной. На встрече членов НАТО планируется определить направление стратегического развития организации. От альянса представитель офиса Зеленского потребовал удалить любые упоминания РФ как партнера союза, а также сделать Москве «строгие и суровые» предупреждения.

«Не стесняйтесь — это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России», — отметил Жовква.