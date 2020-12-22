Замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив покинула свой пост

«Сегодня я покидаю пост заместителя руководителя офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время», — процитировал Ковалив сайт «Русская планета».

Отмечается, что решение об увольнении она приняла самостоятельно. Зеленский заявил, что роль заместителя главы офиса очень важна. По информации журналистов, политик продолжит работать в команде президента Украины.

Ковалив назначили на должность замглавы офиса Зеленского в сентябре прошлого года.

Накануне лидер Украины заявил, что страна открыта для иностранных инвесторов, в том числе в киноиндустрии. Зеленский признался, что хотел бы построить Голливуд в Украине. Президент считает, что «очень неплохие» международные съемочные площадки есть в Чехии и Венгрии. Также он хочет, чтобы в стране появился свой «Диснейленд», так как не все могут позволить себе летать в парки развлечений в США или во Францию.