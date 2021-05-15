Замглавы NASA отреагировал на первую посадку китайского зонда на Марс

Заместитель главы американского космического агентства (NASA) Томас Цурбухен поздравил Китай с успешной посадкой зонда «Тяньвэнь-1» на Марс. Аппарат приземлился в южной части равнины Утопия.

«Вместе с мировым научным сообществом я с нетерпением жду того важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты», — написал Цурбухен у себя в Twitter.

«Тяньвэнь-1» доставил на планету марсоход «Чжужун». После съемки места приземления и самопроверки «Чжужун» покинет посадочную площадку.

Запуск «Тяньвэнь-1» на Марс состоялся в конце июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Главной целью полета является поиск возможных признаков жизни на планете.

Кроме того, ученые рассчитывают получить данные о рельефе, атмосфере и геологических характеристиках этой планеты. Не исключено, что новые сведения могут быть направлены на Землю уже в этом году.