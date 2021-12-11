Замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность после скандала в Донбассе

Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе. После этого он принес извинения за свою «излишнюю эмоциональность».

«Относительно инцидента на блокпосту в зоне ООС (силовая операция Киева в Донбассе) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность», — написал замглавы министерства в Facebook.

Он добавил, что согласен с дисциплинарным производством. Проведение проверки инициировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Гогилашвили заявил, что готовит рапорт на имя главы МВД. Также он отметил, что будет всячески способствовать проведению производства.

Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых похожий на Гогилашвили человек скандалил на одном из блокпостов. Участник видео грубо разговаривал с правоохранителями, потребовавшими предъявить документы для проверки. Мужчина кричал, что не должен терять время, так как является заместителем министра.

После публикации ролика Монастырский потребовал отстранить Гогилашвили от должности. Для этого он направил представление правительству.