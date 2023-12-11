11 декабря 2023, 17:20
Замглавы Минпромторга РФ Груздев указал на взаимные интересы России и Индии
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев рассказал о развитии торговых отношений России и Индии. В беседе с RT он отметил, что у стран есть взаимные интересы.
По словам замглавы ведомства, государства работают исключительно в двустороннем формате.
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«Для этого выстраивается собственная инфраструктура расчетов, альтернативная логистика, в частности транспортный коридор „Север — Юг“, подключаются местные логистические компании», — объяснил Груздев.
Он также указал на способность РФ предлагать индийским партнерам готовые импортонезависимые решения.
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