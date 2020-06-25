Замглавы МИД заявил о неготовности России спасать ДСНВ любой ценой
Сергей Рябков, замглавы российского МИД, заявил, что Россия не будет спасать ДСНВ любой ценой. Он также подчеркнул, что страна готова к тому, что договор прекратит свое существование. Об этом сообщил RT.
«Американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор. Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам», — пояснил Рябков.
Напомним, ранее США высказали готовность рассмотреть продление ДСНВ «при определенных обстоятельствах».