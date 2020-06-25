Замглавы МИД заявил о неготовности России спасать ДСНВ любой ценой

«Американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор. Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам», — пояснил Рябков.

Напомним, ранее США высказали готовность рассмотреть продление ДСНВ «при определенных обстоятельствах».