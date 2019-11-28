  • Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

    28 ноября 2019, 18:40

    Андрей Иванов

    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
    Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

    «Каждый из нас пишет „книгу своей жизни“. Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет», — написала Зеркаль. Она добавила, что покидает свой пост, но остается «дипломатом и неравнодушным человеком».

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    К посту она прикрепила фотографию своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

    Зеркаль возглавляет делегации, которые представляют интересы Украины в спорах с Россией в международных судах. Одну делегацию создали для представления Украины в Международном суде ООН по морскому праву.

    Вторая делегация принимает участие в слушаниях Международного суда ООН по нарушениям международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации

    Пост замминистра иностранных дел Украины Зеркаль занимала с 2014 года.