Эксклюзив 06 апреля 2023, 11:50 «Адекватность покинула чат». Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений Замглавы МИД Украины Мельник: эгоизм Германии привел к провалу Минских соглашений РИА «Новости»

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Германия отчасти виновата в провале Минских соглашений, поскольку преследовала свои «эгоистические интересы». На это указал бывший посол Украины в ФРГ, заместитель украинского министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью местному изданию «РБК-Украина».

По его мнению, Германия решила «не раздражать россиян» и не стала требовать от России выполнения договоренностей.

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«Германия так и не удосужилась стать, по словам Бисмарка, „честным маклером“. Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, которые вышли в конце концов на первый план», — подчеркнул дипломат.

При этом он признал, что причин краха Минских соглашений «было много». Мельник также указал на то, что переговорный процесс по ним носил исключительно технологический характер.

Кстати, Андрей Мельник известен резкими высказываниями: то назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» (потом, правда, извинился), то нецензурно обругал предпринимателя Илона Маска за предложенный им план мирного урегулирования украинского конфликта.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с «360» отметил, что очередное заявление Мельника уже говорит об «отсутствии связи с реальностью». Он напомнил, что именно Украина не выполняла Минские соглашения, потому что не особенно этого хотела.

«Если бы Германия хотела что-то сделать для Украины, чтобы навести там порядок, то сделала бы это раньше. Можно было бы проявить свое мнение в 2014 году, когда произошел государственный переворот. А дальше Германия вела себя в общем русле отношения западных стран к Украине», — добавил Дудчак.

По мнению политолога, Германия поддерживала режим, который «становился все более нацистским», и уж точно не действовала в интересах России.

«То, что несет этот украинский деятель, называется „адекватность давно покинула чат“», — жестко высказался эксперт.