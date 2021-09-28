Замглавы МИД России встретился с замминистра иностранных дел Египта

Замглавы МИД России Александр Грушко встретился с замминистра иностранных дел Египта Бадром Абдельати. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

На встрече обсуждались ситуация в Европе, отношения России и Египта с Евросоюзом, а также вопросы региональной и международной повестки.

«С обеих сторон был подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике», — говорится в сообщении ведомства.