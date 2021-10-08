Замглавы МИД России России встретился с послом Марокко

Посол Марокко Лотфи Бушаару прибыл в Москву для встречи с замглавы МИД России Сергеем Вершининым. Коллеги обсудили вопросы, находящиеся на повестке СБ ООН. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

Главный акцент был сделан на теме западносахарского урегулирования в свете предстоящего рассмотрения данного сюжета в совете безопасности. «Дана высокая оценка стабилизирующей роли Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что правительство Марокко приняло решение о временной приостановке авиасообщения с Россией.