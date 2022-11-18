Мир 18 ноября 2022, 11:00 Замглавы МИД России предупредил, что Украина все еще может применить «грязную бомбу» Замглавы МИД РФ Рябков: у Украины есть возможности применить «грязную бомбу» Unsplash

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У Украины все еще есть возможности для изготовления и применения так называемой грязной бомбы, констатировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

«Возможности для изготовления подобного устройства и его применения в провокационных целях на Украине есть», — сообщил Рябков журналистам.

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На данный момент миссия МАГАТЭ не нашла на Украине свидетельства «незадекларированной ядерной деятельности», в том числе создания «грязной бомбы». Однако постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел эти выводы поверхностными.

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Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что «грязная бомба» — это смесь ядерных отходов в одном сосуде, в основном оставшаяся после создания ядерной бомбы. При использовании «грязная бомба» рассыпается, ветер разносит частички смеси, и эта пыль заражает людей. У них развиваются лучевая болезнь и рак. Об этом написало РИА ФАН.