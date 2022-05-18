Замглавы МИД России подтвердил ведение переговоров по вывозу зерна с Украины

Вопрос вывоза с Украины зерна и поставок калийных удобрений из России сложный, по нему ведутся переговоры, заявил РИА «Новости» замглавы МИД России Александр Панкин.

«Это сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — сказал он.

Замминистра уточнил, что переговоры ведутся с Россией, а не на уровне ООН.

Западные СМИ со ссылкой на источники рассказали, что ООН готова смягчить санкции и разрешить закупки калийных удобрений у России в обмен на вывоз зерна из черноморских портов. По их данным, в морских гаванях Украины может быть заблокировано порядка 4,5 миллиона тонн зерна на экспорт.

Позднее стало известно, что под давлением Евросоюза Украина начала вывозить зерно из одесского морского порта, несмотря на вероятность дефицита в собственной стране. Там могло храниться более 200 тысяч тонн пшеницы.