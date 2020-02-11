Замглавы МИД России ответил на предложение отменить визы для граждан Грузии

«Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит, — уточнил Руденко.

По информации сайта RT, замглавы подчеркнул, что Россия вернется к обсуждению данного вопроса, «когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях».

В июле 2019 года заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заметил, что Москва не отвергла возможную отмену виз для граждан Грузии. По его словам, для обсуждения этой темы необходимы «реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений» с Россией.