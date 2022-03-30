Замглавы МИД России назвал страны БРИКС основой нового миропорядка

Основными государствами в новом мировом устройстве в ближайшем будущем станут страны, входящие в союз БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом в эфире телеканала RT сообщил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

«По всем показателям страны БРИКС займут более важную роль в мире, станут основой нового миропорядка», — заявил дипломат.

Рябков напомнил, что численность населения стран БРИКС составляет почти половину от всего населения Земли.

«Страны БРИКС едины в усилиях по преодолению произвольных, односторонних санкций, ставших инструментом для внешней политики США и других стран», — заявил он.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западным странам не нужна Россия в качестве сильной страны, они хотят видеть ее покорной и слабой.