Мир 22 ноября 2023, 17:28 Замглавы МИД России Александр Грушко: ЕС стал инструментом американской стратегии в Евразии

Читать 360tv в

Отказ Евросоюза от обсуждения с Россией вопроса глобальной безопасности лишний раз демонстрирует его зависимость от США. Об этом KP.RU рассказал с заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, вопрос мировой безопасности сейчас под угрозой из-за того, что отсутствует диалог между ключевыми государствами. И во многом это связано с мимикрией Евросоюза.

Реклама

«Он превращен в инструмент американской стратегии в Евразии, теряет позиции в глобальной экономике. Впервые за многие годы ЕС столкнулся с такими масштабными проблемами, как рост цен, падение доходов, энергодефицит, рекордная инфляция, нарастающая внутриполитическая нестабильность», — перечислил Александр Грушко.

Он также напомнил о демографических миграционных проблемах, усиливающихся рисках роста трансграничной преступности, а еще о наркотрафике и терроризме.

Авторы: