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    23 декабря 2021, 18:34

    Замглавы МИД Рябков встретился с послом ЕС Эдерером

    Полина Гребенщикова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Стороны обсудили, ситуацию на венских переговорах о проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также предложения по гарантиям безопасности.

    «Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО», — говорится в сообщении МИД.