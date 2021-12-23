Замглавы МИД Рябков встретился с послом ЕС Эдерером

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Стороны обсудили, ситуацию на венских переговорах о проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также предложения по гарантиям безопасности.

«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО», — говорится в сообщении МИД.