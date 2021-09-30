Замглавы МИД Рябков: в диалоге США и России по стратегической стабильности наметился прогресс

В российско-американских переговорах по стратегической стабильности наметился прогресс. Стороны продвинулись по нескольким аспектам — в основном относительно организации дальнейшей работы.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал о достигнутых договоренностях по итогам двусторонней встречи в Женеве. Его слова привело РИА «Новости».

«Продолжили обсуждение всего спектра вопросов, относящихся к стратегической стабильности и тематике контроля над вооружениями в ее стратегической части. Мы по некоторым аспектам продвинулись», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что в основном речь идет об организации дальнейшей работы. Однако подобный прогресс, по словам замглавы МИД, тоже важен.

Россия сформировала четкое понимание, какие задачи намерены решить Соединенные Штаты. Делегация из РФ «достаточно детально» ответила на интересовавшие американцев вопросы. Кроме того, российская сторона озвучила несколько тем, по которым ждет объяснений.

Две рабочие группы, о создании которых договорились Россия и США, займутся принципами и задачами будущего контроля над вооружениями и «потенциалами сторон в этой сфере». На вторую возложат наблюдение за «действиями друг друга, которые могут иметь стратегический эффект».

Расхождений у сторон, добавил Рябков, еще много. Но есть и желание и готовность двигаться вперед, «определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения, коих пока крайне мало».

«Медленный прогресс» наметился и в области кибербезопасности. Проведение следующего раунда переговоров по стратегической стабильности обсудят после начала работы обеих групп.