    26 февраля 2020, 18:38

    Замглавы МИД РФ заявил, что страны НАТО виноваты в конфликте в Ливии

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Вершинин, заместитель главы МИД РФ, сообщил сайту «Известия», что в конфликте в Ливии виноваты страны НАТО. Именно из-за их агрессивных действий произошел слом государства.

    Он напомнил о 2011 году, когда случился конфликт в Ливии. Вершинин заявил, что никак не удается погасить очаг напряженности, привести ситуацию к общему знаменателю.

    Представитель МИД РФ также сообщил, что для России очень важно, чтобы действие европейской стороны не выходили за рамки мандата. Он выделил два важных момента.

    «Первый — нужно, чтобы сами ливийцы определяли свое будущее, участвовали в миротворческих усилиях по преодолению конфликта и его урегулированию. Второй момент — надо, чтобы это все соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН, которые принимались. Это касается и контроля за осуществлением эмбарго, за его нарушением и в целом ведущей роли международного сообщества в разрешении этого конфликта», — приводит слова Вершинина «Политика сегодня».