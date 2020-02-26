Замглавы МИД РФ заявил, что страны НАТО виноваты в конфликте в Ливии

Он напомнил о 2011 году, когда случился конфликт в Ливии. Вершинин заявил, что никак не удается погасить очаг напряженности, привести ситуацию к общему знаменателю.

Представитель МИД РФ также сообщил, что для России очень важно, чтобы действие европейской стороны не выходили за рамки мандата. Он выделил два важных момента.

«Первый — нужно, чтобы сами ливийцы определяли свое будущее, участвовали в миротворческих усилиях по преодолению конфликта и его урегулированию. Второй момент — надо, чтобы это все соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН, которые принимались. Это касается и контроля за осуществлением эмбарго, за его нарушением и в целом ведущей роли международного сообщества в разрешении этого конфликта», — приводит слова Вершинина «Политика сегодня».