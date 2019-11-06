Замглавы МИД РФ заявил, что Сирия должна сама распоряжаться своей нефтью

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил военную миссию в Сирии «по защите нефти».

Сообщается, что американские военные останутся на территориях Сирийской Арабской Республики (САР) вопреки объявленному отводу американских войск. Будут ли войска Соединенных Штатов наносить удары по российским, сирийским либо иным силам, пока не известно.

Трамп заявил о готовности «защищать» нефтяные поля от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки от любой «угрозы» — даже законных владельцев. Помощь в этом им могут оказывать курдские бандформирования, которые оккупировали эти месторождения ранее.

Эксперт Фонда национальной стратегической безопасности Игорь Юшков рассказал, что сирийский лидер Башар Асад назвал Трампа «лучшим президентом в истории США» из-за прозрачности его мотивов. Трамп не скрывает интересы в отношении нефти на территории Сирии.

Курды при этом действуют при поддержке боевиков ИГ*. Они охраняют нефтяные месторождения, пока американцы крадут сирийскую нефть, прикрываясь борьбой с радикалами.

* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ