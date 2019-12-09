Замглавы МИД РФ высказался против расширения «нормандского формата»

Грушко подчеркнул важность соблюдения уже утвержденных договоренностей. По его словам, искать альтернативу здесь неправильно.

Дипломат заявил, что действия «нормандской четверки» должны быть направлены на решение задач безопасности, то есть завершение разведения сил. Второе направление — политическое. Необходима реализация «формулы Штайнмайера», а также новые пути достижения неизменности и устойчивости особого статуса Донбасса.

Напомним, встреча в «нормандском формате» лидеров Германии, Франции, России и Украины состоится сегодня в Париже.