Замглавы МИД РФ встретился с послом Греции

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел встречу с послом Греции Екатерини Нассика, сообщили на сайте ведомства.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе», — процитировал пресс-службу сайт RT.

Недавно власти Греции продлили действие правил въезда россиян до 8 марта. В страну как и раньше смогут приезжать до 500 туристов в неделю. Путешественники должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус и другие документы.