Замглавы МИД РФ Рябков заявил о неприемлемости «запугивания» России

Попытки «шантажа и запугивания» США в отношении России неприемлемы и не приведут к искомому результату. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы постоянно слышим о некой цене, которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям. Но как будто их ничему не учит история… Такой разговор в принципе неприемлем для нас, он искомых для них результатов не даст», — подчеркнул он по данным канала РЕН ТВ.

По мнению дипломата, кроме санкций и шантажа, мало что вообще осталось во внешней политике Запада. Тем не менее Россия продолжит курс на договор с США.

«Утрачивается даже навык договариваться, но ничего, будем стараться его восстановить, если нужно, будем прививать этот навык», — резюмировал Рябков.

В Женеве ранее завершились переговоры по стратегической стабильности между Россией и США. Они прошли за закрытыми дверьми и длились около семи с половиной часов. Предварительную встречу в формате рабочего ужина провели накануне. Рябков назвал состоявшийся разговор сложным и деловым одновременно и указал на готовность России выслушать позицию Соединенных Штатов.