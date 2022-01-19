Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что в Европе не возникнет полномасштабной войны

На данный момент вероятность того, что в Европе начнутся полномасштабные военные действия, отсутствует. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщило РИА ФАН.

Политик подчеркнул, что Россия не планирует становиться агрессором в отношении каких-либо других стран.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — отметил он.

Рябков обратил внимание также на тот факт, что власти России не ставят своей целью вторгнуться на территорию Украины или же угрожать ее суверенитету.