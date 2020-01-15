Замглавы МИД РФ рассказал, чего ждут от нового посла США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства напомнил о сложной ситуации в отношениях стран. Однако отметил, что МИД ждет от Салливана продуктивного взаимодействия.

«Ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные, мы надеемся, что господин Салливан в своем качестве посла США в Москве будет работать над выправлением отношений, которые находятся в крайне сложном положении, и что мы начнем, по крайней мере на некоторых направлениях, таких как завалы на двустороннем треке, контроль над вооружениями, преодолевать кризис и пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня», — заявил Рябков.