Замглавы МИД РФ поддержал Турцию из-за проблем по Идлибу

«Мы, кстати, понимаем и затруднения турецкой стороны. Нам объясняли, что это сложно сделать, особенно с учетом высокой концентрации террористических элементов внутри Идлиба. Там действительно десятки тысяч людей, которых мы с полным основанием относим к террористам, — подчеркнул дипломат.

Вершинин обратил внимание на то, что еще в 2018 году планировалось создать демилитаризованную территорию на 15–30 километров внутри зоны деэскалации. Согласно меморандуму, Турции необходимо было дистанцировать умеренную оппозицию от террористов. Это помогло бы вернуть нормальную жизнь в зоне.

«Этого, к сожалению, не произошло», — заявил Вершинин.

По его словам, сирийские правительственные войска частично организовали демилитаризованную территорию.

«Дорога М5, которая связывает Дамаск и Алеппо, сейчас открыта для движения. Это очень серьезный шаг для восстановления нормальной работы сирийской экономики. Такая работа нужна, чтобы показать людям, что есть сдвиги к лучшему и в урегулировании в том числе, показать, что есть положительные последствия борьбы с террористами», — резюмировал дипломат.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приступит к более решительным действиям в Сирии.