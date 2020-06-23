    23 июня 2020, 15:14

    Замглавы МИД РФ оценил публикацию книги Болтона

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Рябков, замглавы МИД России, прокомментировал выход в свет книги бывшего советника президента США Джона Болтона. Он назвал ее элементом внутриполитической борьбы в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Замминистра оценил книгу как звено событий, связанных с внутренней политикой США, а не внешней.

    «Я воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических „разборок“ в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней», — приводит слова Рябкова RT.