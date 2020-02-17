Замглавы МИД объяснил взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке

«Ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки действительно остается, прямо скажем, взрывоопасной, — заявил Моргулов на Ближневосточной конференции дискуссионного клуба „Валдай“. — Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира».

Он отметил, что в число таких последствий входят незаконная торговля оружием, рост числа беженцев, торговля людьми и распространение радикальной идеологии и терроризма в мире.